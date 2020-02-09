В Якутске при пожаре погиб человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 февраля 2020 г. в 05.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Молодежная в с.Дябыла Чурапчинского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через две минуты, было горела кровля открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража по всей площади 49 кв.м. Спасен гараж и 2 единицы техники. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливается.

08 февраля 2020 г. в 21.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Пионерская в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего небыло видно. В результате пожара огнем повреждены стены, потолок, имущество на общей площади 15 кв.м Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается. Спасен жилой дом, 4 человека. Эвакуировано 8 человек. Имеется один погибший человек.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!