В Якутске при пожаре огнеборцы спасли 2 человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

24 февраля 2020 г. в 05.41 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в обогатительной фабрике «Нерюнгринская» на погрузочном пункте угля на улице Разрезовская в г.Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела стеновая панель. В результате пожара огнем повреждена стеновая панель на площади 10 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

24 февраля 2020 г. в 17.11 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на двухэтажном бесхозном строении в Маганском тракте 2 км. г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден оконный проем на площади 1,5 кв.м. Причина, предположительно, неосторожность при курении. Виновное лицо устанавливается. Спасено 2 человека.

24 февраля 2020 г. в 20.10 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в мусорном контейнере на улице Кадзова в п.Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара произошло горение мусора в мусорном контейнере на площади 1 кв.м. Причина, виновновное лицо устанавливаются.

24 февраля 2020 г. в 22.18 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Циалковского в п.Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор в одной из квартир. В результате пожара произошло горение мусора на площади 2 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Эвакуировано 2 человека.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!