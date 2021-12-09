В Якутске при пожаре квартиры пострадала женщина

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома по улице Пионерская в столице республики, пострадала пожилая женщина, сообщает МЧС РФ по РС(Я). Возгорание случилось 8 декабря в 14.22 по якутскому времени. На момент прибытия первого подразделения внешних признаков возгорания не наблюдалось. В ходе разведки была обнаружена пострадавшая 1950 года рождения. В результате пожара огнем поврежден пол на кухне». Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На тушение пожара было привлечено 46 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники.