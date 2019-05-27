В Якутске презентуют второй том каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира»

29 мая в Национальном художественном музее Якутии состоится торжественная презентация альбома-каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (ХVII–начала ХХ в.)» Т. 2, кн. 1: Музеи Германии: каталог.

Настоящее издание продолжает серию «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (ХVII – начало ХХ в.)». Данный научный труд восполняет пробелы в изучении коллекций материальной культуры этносов: саха (якутов), долган, эвенков (тунгусов), эвенов (ламутов), юкагиров, чукчей.

Впервые представлен каталог ранее неопубликованных артефактов народов Якутии из музеев Германии: Музейного комплекса Берлин-Далем (Берлинский этнологический музей), Государственных этнографических коллекций Саксонии (Музей этнографии Грасси, Лейпциг, Дрезден), Музея мировых культур (Франкфурт-на-Майне), Этнологического музея Гёттингенского университета. В статьях музейных сотрудников дана характеристика коллекций народов в собраниях музеев, выявлены пути комплектования предметов, изучена деятельность собирателей, коллекционеров, дарителей.

В республиканском конкурсе «Книга 2019», приуроченному 455-летию со дня издания первой печатной книги «Апостол», второму тому научного каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира XVII–начала XX вв.» присужден диплом I степени в номинации «Книга года».

Издание включает богатый иллюстративный материал. Книга адресована специалистам в области этнографии, культурологии, искусствоведения, истории, а также широкому кругу читателей.

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