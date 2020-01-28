В Якутске презентуют дарственную коллекцию Уллы Йохансен

В 2019 году Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) получила в дар от ученого-этнолога с мировым именем, доктора этнографии, почетного директора Кёльнского института этнологии Уллы Йохансен в дар личную библиотеку.

Чтобы осветить это значимое событие 10 февраля состоится презентация дарственной коллекции Уллы Йохансен в Историческом здании Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). Основная миссия данного мероприятия – популяризация имени и вклада Уллы Йохансен — дарственной библиотеки книг на якутском, русском, иностранных языках.

Презентация дарственной коллекции будет приурочена к 75-летию заслуженной артистки Якутской АССР, члена Союза композиторов РФ, основателя Музея музыки и фольклора народов Якутии Аизы Петровны Решетниковой, основного инициатора и организатора работы по переводу на русский язык и переизданию фундаментального труда «Орнаментальное искусство якутов» Уллы Йохансен. Также Аиза Петровна содействовала решению Уллы Йохансен передать в дар Национальной библиотеке личную коллекцию.

На презентации будет представлена выставка документов из дарственной коллекции Уллы Йохансен. В том числе редкое издание «Северная и Восточная части Европы и Азии» (1730 г.) капитана шведской армии Филиппа Иоганна Страленберга, к которой прилагается сводная таблица сравнения слов из разных языков, в том числе якутского.

Начало мероприятия: в 11:00 часов.

Ждем вас по адресу пр. Ленина, 40, 2 этаж (вход со стороны проспекта).

Улла Йохансен — автор уникальной монографии «Орнаментальное искусство якутов» (1954 г.), по достоинству оцененной как европейскими, так и российскими учеными. Тщательное, детальное рассмотрение и анализ всех известных к тому времени орнаментальных мотивов якутов позволило Улле Йохансен найти и обосновать дополнительные аргументы в пользу южной прародины якутов. Госпожа Улла Йохансен является личностью, совершившей беспрецедентный акт бескорыстной материальной поддержки народа Якутии. Она не только передала в дар учреждениям культуры Якутии свою личную библиотеку, но и учредила с 2014 года посредством Фонда DAAD ежегодную именную стипендию для молодых ученых, исследователей из Якутии, позволяющую в течении 6-ти месяцев проводить свои исследования в лучших научно-исследовательских институтах Германии.