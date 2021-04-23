В Якутске презентовали уникальный англо-русский словарь агротерминов

23 апреля в АГАТУ состоялась презентация англо-русского словаря, выпущенного в печатном экземпляре. Его разработал д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель России, руководитель Агроинженерного инновационно-исследовательского центра Василий Михайлович Дринча, при участии д.т.н., проф. И.Б. Борисенко ФГБОУ Волгоградского ГАУ.

«Данная книга представляет собой первый в мировой практике опыт создания англо-русского терминологического словаря по технике для защиты растений (ТЗР) на принципах системного подхода. Особое внимание уделено вопросам подбора и представления иллюстрированного материала, который отражает содержание терминологии, вышеперечисленных разделов. Общая численность иллюстраций по всем вышеперечисленным разделам составляет 220 рисунков с поименными названиями деталей и частей иллюстраций на русском и английском языках. В словарь вошли около 35 000 терминов, отражающих состояние современного языка машинных систем защиты растений», — пояснил Василий Михайлович.

Словарь включает четыре приложения. В первом собраны наиболее употребляемые сокращения специальных и общелитературных терминов, встречающиеся в текстах по применению машин для защиты растений. Во втором — сокращенные и полные названия международных, европейских и национальных организаций, функции которых связаны с защитой растений. Третье приложение содержит коэффициенты конвертации физических величин, часто используемых в технической и научной литературе в области машинных систем защиты растений. В четвертом приложении представлено иллюстрированное приложение машинных систем защиты растений.

Словарь предназначен студентам, аспирантам и преподавателям агроинженерных и смежных дисциплин. Может быть полезен переводчикам и широкому кругу специалистов агропромышленного комплекса. Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Агроинженерия».