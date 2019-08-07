В Якутске презентовали новую систему ускоренной реновации фасадов

06.08.2019 на совещании у первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеслава Емельянова делегация из Новосибирска презентовала ускоренную реновацию (восстановление) фасадов и повышение энергоэффективности многоквартирных домов при помощи новой системы утепления.

В своей презентации гости отметили основные сложности при выполнении фасадных работ при проведении капитального ремонта: это, в первую очередь, человеческий фактор. Немаловажным аспектом так же является сезонность проведения работ, учитывая климатические особенности региона; длительность выполнения работ по ремонту, обусловленная большим количеством операций по монтажу фасадов, а так же, так называемая долговечность: применение не сертифицированных систем и материалов сказывается на качестве и сроку службы и эксплуатационных характеристик ремонтируемого здания.

Как утверждают производители новой системы: все вышеперечисленные вопросы можно решить, используя инновации в системе утепления фасадов. Новинка представляет собой бескаркасную систему утепления , что подразумевает отсутствие металлической подконструкции и дополнительных, что, в конечном итоге приводит к значительному снижению стоимости монтажных работ.

Новый метод в ремонте фасада можно применять как на деревянном фонде, так и на блочных и крупнопанельных домах. Имеется множество вариантов цветовых решений продукции.

При использовании новой системы, по словам представителей, региону удастся достичь высокого уровня энергоэффективности, а так же значительно снизить затраты населения на отопление в зимний период. Кроме того, использование новой системы позволит сократить стоимость капитального ремонта на 10-30% по сравнению с применением аналогичных систем: значительно сократить период износа зданий всех типов постройки, продлить их эксплуатационных срок. И, что особенно важно для Республики, производить круглогодичный монтаж фасадов, ускоряя темпы реализации региональной программы капитального ремонта.

Новая система уже широко применяется в ряде регионов и уверенно входит в нашу Республику.