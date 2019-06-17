В Якутске презентовали книгу «Тайная школа юных героев»

В школе №15 г. Якутска молодогвардейцы презентовали книгу «Тайная школа юных героев».

В рамках презентации организована тематическая игра на тему «Создай своего героя». В течении 45 минут ученики могли создать своего героя и нарисовать его или поставить сценку о героизме.

«Книга «Тайная жизнь юных героев» показывает нам реальные подвиги, которые могли остаться в забвении. Ее следует прочитать каждому, чтобы вынести для себя важные жизненные уроки,» — отметил Александр Аверенский, пресс-секретарь ЯРО ВОО «МГЕР».

Книга «Тайная школа юных героев» была создана специально для II «Форума маленьких героев» по инициативе «Молодой Гвардии». Ее авторы объединили в сказку 70 историй реальных детских подвигов. Согласно задумке, герои книги объединяются для выполнения особой миссии – спасения мира от равнодушия. В простой и доступной форме книга рассказывает о главных человеческих ценностях: отзывчивости, дружбе, любви, семье, Родине.