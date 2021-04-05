В Якутске презентовали каталог этнографической коллекции, собранной в 1928-1929 годах

Сегодня, 5 апреля, в этнографическом центре «Якутская юрта» Якутского музея им. Ем. Ярославского состоялась презентация каталога «Охотники-оленеводы Хатанги и Анабара. Коллекция П. В. Слепцова в собрании МАЭ РАН».

Каталог был выпущен в 2020 году издательством МАЭ РАН при финансовой поддержке Фонда содействия развитию Анабарского района. Выход в свет каталога был приурочен к празднованию 90-летия Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района) Республики Саха (Якутия).

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В состав творческого коллектива, подготовившего каталог к изданию, вошли сотрудники Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, Анабарского краеведческо-этнографического музея, Фонда содействия развитию Анабарского района. Они отобрали, классифицировали и описали большую часть этнографической коллекции Петра Вонифатьевича Слепцова, собранной в 1928-1929 годах в местах проживания долган и северных якутов и хранящейся сейчас в фондах Кунсткамеры.

«Петр Вонифатьевич Слепцов является одним из первых исследователей Анабарской земли, как истинный ценитель культуры народов Севера, во время своей исследовательской миссии по изучению Хатанго-Анабарского района. Собранная коллекция представляет особый интерес для ученых-краеведов Сибири», — подчеркнул глава МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) Иван Семенов.

Также на презентации каталога с поздравительной речью выступили заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) Сергей Неустроев, начальник управления культуры Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района) Галина Цыбикова, методист Управления по делам музеев РС(Я) Николай Федоров, к.и.н., старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Виктория Филиппова и внук П.В. Слепцова Георгий Кулаковский.

Представленный каталог иллюстрирует этнокультурные особенности жителей Хатанга-Анабарского междуречья, а они, к слову, до сих пор хранят свои кочевые традиции. Во время презентации была организована небольшая выставка работы народной мастерицы Анабарского улуса Анны Никитичны Поповой и из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского.