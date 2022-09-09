В Якутске презентовали издание об истории города и книгу о трудовых династиях столицы 

8 августа в Якутске прошли презентации общественно-политического издания «История города Якутска: год за годом, день за днем. 1632-1990. Часть 1» и книги «Трудовые династии города Якутска».

Издание «История города Якутска: год за годом, день за днем» представляет собой летопись истории города Якутска. Она основана на архивных документах и содержит в себе изложение всех важнейших событий, фактов и памятных дат нашей республики: с момента основания Якутска и до принятия Декларации о государственном суверенитете Якутской-Саха Советской Социалистической Республики.

«Эта книга — прекрасный подарок к юбилею нашего родного и любимого города, славной многовековой историей которого мы по праву гордимся. Она несет собой важный вклад в формирование честного, всестороннего рассмотрения событий давно минувших лет, станет настоящим открытием для читателей и послужит задаче, как никогда актуальной сегодня — сохранению и передаче будущим поколениям памяти о Якутске и нашей республике», — отметил на презентации Альберт Семенов и поздравил авторов-составителей вложивших свою душу и кропотливый труд в подготовку издания.

В книге «Трудовые династии города Якутска» собраны уникальные истории 25 семей, которые на протяжении многих лет передавали из поколения в поколение навыки, мастерство и традиции своей любимой профессии, ремесла.

«Принадлежность к трудовой династии повышает у ее представителей профессиональную ответственность. Семейные династии крепко цементируют эту надежность профессиональным долгом и личной ответственностью. Добросовестное отношение к своему делу вызывает неподдельный интерес младшего поколения и побуждает его следовать примеру старших», — сказал на презентации Председатель Якутской городской Думы.

Альберт Семенов поблагодарил представителей семейных трудовых династий столицы, внесших неоценимый вклад в социально-экономическое, культурное и научное развитие не только города Якутска, но и всей республики. Также он выразил благодарность молодежи, перенимающей бесценный опыт предшественников и продолжающей трудовые династии, и пожелал всем счастья, благополучия и новых профессиональных успехов.