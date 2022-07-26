26.07.2022
13:05
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Якутск

В Якутске превышен диоксид азота в воздухе — Роспотребнадзор

В связи с задымлением в городе Якутске проведены Управлением Роспотребнадзора по республике проведено 16 исследований атмосферного воздуха. По результатам исследований выявлено незначительное превышение диоксида азота в воздухе. По остальным показателям превышения предельно допустимой концентрации не выявлено. Об этом сообщил заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по республике Евгений Исаков

Управление Роспотребнадзора напоминает о мерах безопасности в случае задымления, использовать средства защиты органов дыхания, минимизировать пребывание на отрытом воздухе, ограничить физические нагрузки. В случае возникновения симптомов острого недомогания необходимо обратиться к врачу.

Напомним, с 18 июля 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) начат лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населённых мест в период лесных пожаров.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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