В Якутске представят спектакль памяти олимпийского чемпиона

Несмотря на то, что турнир памяти Романа Дмитриева откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса, спектакль в его честь все же состоится в Якутске.

В связи с угрозой распространения коронавируса откладывается на неопределенный срок проведение VIII Международного турнира по вольной борьбе памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, который должен был пройти 6-8 марта в Якутске в ЦСП «Триумф».

Тем не менее, на сцене Сахатеатра 6 марта состоится показ спектакля «Сулус буолан умайдын», посвященный легендарному спортсмену, первому олимпийскому спортсмену Роману Дмитриеву.

Напомним, премьера постановки состоялась в прошлом году в поселке Жиганск силами художественной самодеятельности в честь юбилея легендарного земляка, являющегося гордостью Якутии, России и одним из самых уважаемых атлетов среди спортсменов постсоветского пространства.

Инициатива показа спектакля в столице республики принадлежит Жиганскому эвенкийскому национальному району. Автор пьесы — Айсен Дойду, режиссером постановки является Михаил Апросимов.

Вход на спектакль бесплатный.