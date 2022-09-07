В Якутске представили нового председателя контрольно-счетной палаты города

В Контрольно-счетной палате города Якутска официально представили нового председателя. К своим обязанностям приступил Виктор Ушницкий.

Сотрудникам Контрольно-счетной палаты его представил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов. Он отметил профессиональные и человеческие качества Виктора Ивановича и пожелал коллективу палаты стабильной работы, а председателю — достижения высоких результатов в профессиональной деятельности.

Напомним, решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «город Якутск» было принято на 39-й очередной сессии Якутской городской Думы, прошедшей 7 сентября.

Виктор Иванович Ушницкий в 1999 году окончил Якутский финансово-экономический колледж им. Фадеева по специальности «Финансы», специализация «Бюджет и бюджетный учет». В 2002 году окончил заочное отделение экономического факультета Якутской государственной сельскохозяйственной академии, в 2011 году — Дальневосточный юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция».

После окончания обучения в ЯФЭК в июне 1999 года принят на работу в Государственную налоговую инспекцию по Усть-Янскому району на должность специалиста отдела налогообложения юридических лиц. В данном учреждении проработал до 2003 года в должности госналогинспектора. С ноября 2003 года был переведен на должность старшего госналогинспектора Межрайонной инспекции №9 Министерства по налогам и сборам РФ по РС(Я) в отдел налогообложения юридических лиц.

В январе 2005 года, в связи с образованием в Министерстве финансов РС(Я) нового Департамента бюджетно-финансового контроля, принят на должность главного контролера-ревизора отдела ревизий бюджетных учреждений и муниципальных образований. Далее, в мае 2005 года, переведен на должность заместителя руководителя того же отдела.

В апреле 2014 года поступил в Счетную палату Республики Саха (Якутия) на должность инспектора отдела контроля расходов бюджета на государственные вопросы. В дальнейшем с мая 2018 года переведен на должность руководителя отдела контроля расходов бюджета на социальную сферу и бюджета ТФОМС.