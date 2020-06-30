В Якутске председатель ТСЖ предстанет перед судом

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления ТСЖ «Заложное». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в товариществе собственников жилья «Заложное», в период с сентября 2015 по ноябрь 2018 года, использовал свои полномочия вопреки законным интересам товарищества, в целях извлечения выгоды для себя, причинив существенный вред правам и законным интересам товарищества.

Так, он, заведомо зная о том, что нарушает требования закона, а также интересы товарищества, произвел оплату услуг по договорам, а также заключил договоры на оказание услуг, приобретение товаров, распорядился денежными средствами ТСЖ «Заложное» на свои личные нужды, причинив ущерб на сумму более 300 тыс.рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано СЧ по РОПД СУ МУ МВД России «Якутское».