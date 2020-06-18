В Якутске предприниматели решили поиграть чужими миллионами

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей 2 коммерческих организаций. Один из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), второй в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 — ч. 2 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест» при пособничестве руководителя ООО «Аскот», используя свои полномочия вопреки законным интересам организации, незаконно вывел со счетов ОАО «ИФК «РФА-Инвест» денежные средства, предназначенные для застройки 203 микрорайона Якутска, с последующим их использованием для торговли на бирже через брокерские организации.

Сумма ущерба причиненного ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в результате данных преступных действий составила более 127 млн.рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.