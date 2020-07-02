В Якутске предприниматель помог школьникам с ограниченными возможностями

С 3 июля по всей России стартует ЕГЭ. В Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате сдают ЕГЭ дети с нарушениями зрения и слуха, которые сегодня особенно уязвимы в условиях новой коронавирусной инфекции.

В связи с этим неравнодушный предприниматель, уроженец Нюрбинского улуса Степан Иванович Тимофеев подарил школе-интернату для детей с нарушениями зрения и слуха 300 масок, 200 перчаток и антисептические средства для безопасности детей.

Учительская и родительская общественность школы-интерната выражает огромную благодарность Степану Ивановичу, который не остался в стороне в это сложное время и проявил заботу о детях с ограниченными возможностями здоровья!