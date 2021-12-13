В Якутске предлагают ввести должность Главного садовника

Бюджет города Якутска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов во втором чтении, а также благоустройство дворовых территорий, асфальтирование придомовых подъездных путей, организацию озеленения и другие вопросы обсудили 13 декабря на постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Якутской городской Думы под председательством Владимира Аммосова.

Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска сообщила о внесенных корректировках.

Напомним, основные параметры бюджета на 2022 год с учетом объемов межбюджетных трансфертов составили по доходам 22 млрд. 40 млн. руб. по расходам 22 млрд. 312 млн. руб. Дефицит бюджета остается неизменным в размере 3% от объема собственных доходов, что составляет 272 млн. руб.

По расходной части в связи с имеющейся дополнительной потребностью в соответствии с протоколом комиссии по бюджетным корректировкам, по расходам местного бюджета внесены изменения.

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа г. Якутск на 2017-2032 годы» на 2022 год внесено увеличение на сумму межбюджетных трансфертов 197, 8 млн. руб.

На развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа предусмотрено 273,9 млн. руб.

Существенное увеличение объема финансирования связано с запланированным строительством спортивного комплекса в с. Хатассы. Кроме того, планируется проведение земляных работ и технологическое присоединение к инженерным сетям при строительстве Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком.

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа г. Якутск на 2017-2032 годы» ко второму чтению на 2022 год внесены изменения в части объемов межбюджетных трансфертов на сумму 1,2 млрд. руб.

Значительное увеличение объема предоставляемых межбюджетных трансфертов связано с запланированным выполнением работ по финансово емким объектам улично-дорожной сети в рамках реализации Нацпроекта таких как пр. Ленина, ул. Можайского, Труда, Ильменская, Очиченко, Мархинская.

На муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа на 2020-2024 годы» ко второму чтению по расходам внесены изменения в части учета объемов межбюджетных трансфертов на сумму 150 млн. руб. и по средствам местного бюджета учтено увеличение на сумму 10 млн. руб. Эти средства направят на обустройство общественных пространств с установкой скульптурной композиции и на реализацию проекта «Летопись города Якутска» в рамках мероприятий к 200-летию первого представительного органа г. Якутска.

На указанные средства планируют благоустроить 15 дворовых территорий. Увеличение объема расходов связано с необходимостью продолжения работ по благоустройству общественного пространства «Парк Победы».

На организацию и обеспечение благоустройства дворовых территорий предусмотрено 311,8 млн. руб.

Заслушав подробное выступление Ольги Максимовой, депутаты задали ряд вопросов. Феликс Романов спросил, предусмотрены ли средства в 2022 году на организацию озеленения в городе? Он подчеркнул, что без озеленения и растительности город выглядит бетонной пустыней и предложил предусмотреть средства на усиление работы в этом направлении. Как было сказано, на эти цели направят порядка 10 млн. руб.

«Данный вопрос рассматривался на заседании Общественного совета г. Якутска, где было внесено предложение о том, что создание отдельной структуры достаточно затратное. Поэтому принято решение об утверждении должности Главного садовника, будет введена служба, которая обеспечит централизованную работу и научный подход», — ответил Айаал Егинов, руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

На второй вопрос по асфальтированию придомовых территорий Северина Архипова, начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры уточнила, что дворовые территории будут ремонтироваться ежегодно. Так, в следующем году планируют отремонтировать 75 дворов. Как она добавила, самое капиталоемкое это асфальтирование подъездных путей.

Кроме того, на комиссии обсудили обновление парка техники для «Якутдорстроя» и «Жилкомсервис», продолжение благоустройства «Парка Победы», рынок наружной рекламы и порядок размещения рекламных конструкций. Как отметили, на аукционах недостаточно участников, так как наружную рекламу потеснили социальные сети.

Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск». Изменения касались в части добавления площадки для занятий спортом.

С целью увековечивания памятников истории Тулагино-Кильдямского наслега, было предложено присвоить имена доярки совхоза «Якутский» и ветеранов Великой Отечественной войны улично-дорожной сети села Кильдямцы.