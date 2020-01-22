В Якутске предлагают внедрить биометрические технологии

Власти Якутска обсуждают применение биометрических технологий на территории городского округа путем внедрения системы интеллектуального видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств. С совместным предложением к сотрудничеству в вопросе разработки и внедрения комплексного муниципального проекта на основе использования биометрии выступили Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и ПАО «Ростелеком».

В рабочем совещании приняли участие глава города Сардана АВКСЕНТЬЕВА, президент Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Евгения МИХАЙЛОВА, руководители структурных подразделений Окружной администрации, представители ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон».

Сардана Авксентьева отметила актуальность темы для Якутска – одного из пилотных городов по внедрению системы «Умный город».

По словам директора филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» Константина ВОЙТЕХОВСКОГО, система позволяет решать целый комплекс задач.

«Одна из возможностей — комплексное интеллектуальное видеонаблюдение. Мы предлагаем покрытие порядка 120 объектов массового скопления людей», – сказал Войтеховский.

Информация с камер видеонаблюдения анализируется и может быть использована миграционной службой, службами охраны правопорядка, федеральной службой безопасности.

Открытым остается вопрос интеграции существующих городских систем видеонаблюдения. Как известно, Якутск окутан разветвленной и децентрализованной системой видеокамер, объединение которой в единую сеть могло бы существенно расширить возможности ее применения. Так на проспекте Ленина уже имеются видеокамеры городской полиции, с возможностью распознавания лиц, новый жилой комплекс «Прометей» оснащен камерами наблюдения в подъездах домов.

«Даже те камеры, которые у нас сейчас уже установлены, дают нам в год снижение преступности на 4%», — прокомментировала Сардана Владимировна, подчеркнув необходимость внедрения подобных систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности горожан.

По итогам совещания в рабочую группу по реализации системы «Умный город» в городе Якутске включены представители «ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» и Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Возможности системы интеллектуального видеонаблюдения планируется протестировать на дворовой территории с алкоточкой.