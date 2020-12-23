В Якутске предлагают переименовать центральную улицу

Старший научный сотрудник Института горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН Михаил КАЙМОНОВ предлагает назвать центральную улицу Якутска именем Черского.

Рядом с зданием Института горного дела Севера высится памятник выдающемуся ученому Николаю Черскому. Но многие ли знают, кто такой Черский? Большинство вспомнят горный хребет Черского – самую высокую точку Дальнего Востока и Сибири, или посёлок Черский – районный центр Нижнеколымского улуса… И только немногие скажут, что это разные Черские и вспомнят академика.

Кому-то может показаться, что история промышленного освоения Сибири и Крайнего Севера исследована достаточно полно. О ее важнейшей составной части – открытии нефте- и газоносных месторождений в 1930-1950-е годы написаны горы научной литературы, воспоминаний и мемуаров самих участников тех событий. И тем не менее, многое нам еще неизвестно…

Что, к примеру, мы знаем о такой глыбе, как академик Николай Васильевич Черский, проживший без малого 90 лет жизни? Без сомнения, его жизнь потомки будут изучать еще долгое время. Ученый в области геологии и горных наук, один из основателей и первый директор Института горного дела Севера, один из открывателей и исследователей нефтяных, газовых и алмазных залежей…

Официальные данные его биографии гласят: родился Николай Васильевич в рабочей семье Селезневых в поселке Ольга Приморского, тогда Уссурийского края. Трудовую деятельность начал в 1923 г. помощником механика. Действительную службу в Красной Армии (1927-1930 гг.) он проходил в Камчатском пограничном отряде. В 1930-м возвратился во Владивосток и поступил на работу механиком транспортного отдела. Одновременно он учился в Институте механиков водного транспорта.

А вот что рассказывают неофициальные источники. Его окружал большой круг людей – коллеги из Института горного дела Севера, многочисленные ученики, партийные деятели, друзья… Их воспоминания схожи: Николай Васильевич Черский обладал воистину энциклопедическими познаниями, знал иностранные языки, а его аристократические манеры могли впечатлить любого собеседника.

Поневоле задаешься вопросом – откуда у уроженца приморской деревеньки Ольга, где жило в начале века около ста жителей, возник столь яркий интерес к науке, к познаниям? Как бывший моряк сумел получить высочайший уровень образования, а после сделал открытия подземных кладовых с запасами нефти и газа в далекой Якутии?

Развитие нефтегазодобывающей промышленности было одним из основных направлений научной деятельности Н.В. Черского. Он по праву считается одним из первооткрывателей обширной Лено-Вилюйской нефтегазоносной провинции. Благодаря личным усилиям Н.В. Черского было принято решение правительства страны о строительстве газопровода в Якутии в 1967 году. Н.В. Черским совместно с коллегами из Новосибирска и Москвы установлена возможность нахождения газа в земной коре в твердом состоянии. Как научное открытие это зарегистрировано Комитетом по делам изобретений и открытий СССР в 1971 г. Н.В. Черским создана научная школа по геологии и технологии разработки газогидратных месторождений и сейсмотектонических процессов преобразования органического вещества.

Но и это далеко не все. Глубина его познаний во многих областях науки и техники как ученого, масштаб научных исследований ярко проявились в создании совместно с другими учеными новой оригинальной гипотезы образования алмазов в земной коре, подтвержденной практикой поисков месторождений алмазов и синтеза искусственных алмазов.

Научные достижения Н.В. Черского были отмечены избранием его в члены-корреспонденты (1968 г.) и действительные члены (1981 г.) Академии наук СССР, а также награждением многими государственными наградами. За выдающиеся успехи в развитии науки, организации и строительстве Якутского научного центра СО АН СССР, эффективное внедрение научных рекомендаций в народное хозяйство, в 1975 г. ему было присвоено высшее почетное звание страны – Герой Социалистического Труда.

Вернемся к его биографии. В 1933 г. Николай Черский, тогда еще Селезнев, навсегда оставил морскую службу. Сначала он трудится в механическом цехе Кузнецкого металлургического комбината, затем переехал в Москву и с 1934 г. работает в системе тяжелой, нефтяной и газовой промышленности. В 1943 г. Николай Васильевич вновь призван в ряды Красной Армии. Свой боевой путь в Великой Отечественной Войне он начал в баталиях под Смоленском, а закончил на Эльбе, в Германии.

В 1951 г. окончил Академию нефтяной промышленности. В 1953 г. назначается начальником Якутского геологического управления. В 1955 г. выдвигается заместителем, затем председателем Президиума Якутского филиала СО АН СССР. На данном этапе особо проявились феноменальные педагогические качества Н.В. Черского: подготовил 30 кандидатов и более 10 докторов наук, отредактировал не менее 100 монографий и тематических сбор­ников.

В 1962 г. он успешно защитил докторскую диссертацию и вскоре опубликовал ряд крупных монографий. Его постоянной заботой в этот период становится укрепление материально-технической базы институтов ЯФ СО АН СССР и рост квалификации научных сотрудников, сотрудничество с коллегами из Новосибирска и Москвы. В 1964 г. его назначают Председателем Президиума ЯФ СО АН СССР. Большое внимание он уделял социальному обустройству быта сотрудников. В ответ на активные действия и конкретные меры Президиум СО АН СССР выделил значительные средства на строительство академгородка для Якутского филиала СО АН СССР. В итоге переговоров и взвешенного сравнения вариантов принято решение о строительстве академгородка в центральном районе г. Якутска.

Сегодня можно без преувеличения сказать, что построенный под непосредственным патронажем Н.В. Черского академгородок – великолепный рукотворный памятник ему.

В 1980 году по инициативе Николая Васильевича создается Институт горного дела Севера, и он становится его первым директором.

Он был не только выдающимся ученым, талантливым организатором науки и вдохновенным пропагандистом научных знаний, но и выдающимся государственным деятелем республики. Все усилия его богатой натуры были устремлены на гармоничное развитие производительных сил Якутии на основе максимально полного и предельно эффективного использования полезных ископаемых и других природных ресурсов. Он очень любил Якутию и эта любовь была взаимной.

Черский Николай Васильевич награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, Великой Отечественной войны I и II степеней, «Знак Почета». 15 января 1975 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он – заслуженный деятель науки РСФСР и Якутской АССР, избирался депутатом Верховного Совета СССР VII-XI созывов.

…Именем академика Черского названо мощное судно-трубоукладчик, задействованное в строительстве «Северного потока 2». А вот в Якутске его имя так и не увековечено.

Тем временем споры о переименовании улиц Якутска не прекращаются. Периодически они вспыхивают с новой силой. К примеру, и центральная площадь столицы, и рядом расположенная улица называются именем Серго Орджоникидзе? Так вот, я предлагаю присвоить имя академика Черского, благодаря которому мы имеем нефть и газ, одной из улиц Якутска.