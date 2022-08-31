31.08.2022
20:08
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Происшествия

В Якутске пожарные спасли дом от возгорания

31 августа в 15:16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частой бани на ул. Зеленая балка в г. Якутск. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдался открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена частная баня по всей площади, которая составила 24 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен рядом стоящий частный дом. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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