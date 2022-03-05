В Якутске поздравили участниц Великой Отечественной войны с наступающим женским праздником

В преддверии празднования Международного женского дня руководитель Управления социальной защиты города Якутска Семен МАТВЕЕВ и председатель Совета ветеранов города Якутска Николай ТРЯПША поздравили участниц Великой Отечественной войны. В Якутске проживают три участницы Великой Отечественной войны – Раиса ФЕДОРОВА, Лилия КОПТЕЛЕВА, Валентина ЕФРЕМОВА.

Раисе Васильевне Федоровой в этом году исполнится 99 лет, по настоящее время она является председателем клуба фронтовых подруг «Катюша». Клуб в свое время вел большую и плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, увековечению памяти боевых подруг.

Лилия Николаевна Коптелова – единственная участница обороны Москвы, проживающая в столице нашей республики. Лилия Николаевна – человек с активной жизненной позицией, состоит в клубе фронтовых подруг «Катюша», была членом Совета ветеранов Центрального округа

Валентина Васильевна Ефремова также является одним из первых и почетных членов знаменитого клуба фронтовых подруг «Катюша».

К сожалению, ветераны вот уже третий год вынуждены сидеть дома в вынужденной самоизоляции из-за пандемии. Все мероприятия с их участием проводятся только в онлайн-режиме, поздравления и встречи проходят по видеосвязи.

Все три участницы войны находятся на связи друг с другом, несмотря на недуги и преклонный возраст, фронтовые подруги обещали друг другу встретиться в добром здравии на площади Победы 9 мая.

Управление социальной защиты населения г. Якутска поздравляет приближающимся Международным женским днем и передает низкий поклон, почтение и признательность женщинам старшего поколения – ветеранам, участницам войны, блокадницам, труженицам тыла, всем женщинам старшего поколения, кто посвятил свою жизнь развитию и процветанию нашего города, республики, всей России.

Вы прожили долгую, полную забот и тревог жизнь и сумели сохранить свои отличительные черты — жизнелюбие, доброту, особенную мудрость, самопожертвование и любовь.

Пусть светлый праздник весны дарит Вам исполнение надежд, тепло и любовь окружающих! Счастья Вам, здоровья, активного долголетия и хорошего праздничного настроения!