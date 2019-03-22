В Якутске поймали водителя, покинувшего место ДТП

21 марта около 11 часов на прилегающей территории дома №18 по ул. Кирова в Якутске неизвестный водитель совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходившую междворовый проезд. После чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП женщина получила различные ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

В ходе розыскных мероприятий был установлен 36-летний водитель, управлявший автомашиной марки «Тойота Королла Спасио».

Возбуждено административное расследование. В законе РФ четко прописана ответственность водителя за оставление места ДТП. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.