В Якутске поймали автобусного карманника

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступил ряд заявлений о карманных кражах. Во всех случаях потерпевшие поясняли, что неизвестное лицо тайно похитило их имущество, когда они находились в маршрутном автобусе. Из карманов верхней одежды и из женской сумки были похищены кошельки с денежными средствами и банковскими картами. Кражи произошли в вечернее время в «час пик», когда общественный транспорт, как правило, переполнен.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к кражам ранее судимого уроженца Верхнеколымского района, который сознался в совершении вышеуказанных преступлений. В настоящее время проверяется причастность задержанного к совершению других аналогичных краж.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».