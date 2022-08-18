В Якутске появятся зоны отдыха на набережной озера Сайсары

В Якутске начнут благоустройство набережной озера Сайсары в 2023 году. Работы по первому этапу благоустройства набережной озера Сайсары в Якутске начнутся в 2023 году. На эти цели направят порядка 43 млн рублей. Программа благоустройства вокруг озера Сайсары предполагает появление нескольких локальных зон отдыха возле спорткомплекса «Триумф» и площади Матери. сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru Источник: тгк @ysiaru

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