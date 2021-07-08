В Якутске появятся новые компактные сливные станции

Руководством окружной администрации города Якутска, АО «Водоканал» и другими заинтересованными лицами, в том числе сообществом водителей ассенизаторских машин, проводятся работы по поиску земельных участков для установки компактных сливных станций малой мощности. На данный момент рассматривается 3 земельных участка — район института мерзлотоведения (недалеко от остановки «Медцентр»), территория СМУ-16 по Маганскому тракту и зона производственной базы АО «ДСК» по ул. Автодорожная. Это обусловлено тем, что участились случаи несанкционированных сливов (за пределами сливной станции) недобросовестными водителями-ассенизаторами. Они сливают фекальные воды в канализационные колодцы в разных частях города, что является не только грубым нарушением санитарных норм и правил, но и приносит ущерб экологии города Якутска. Также наносит вред имеющемуся оборудованию и материалам системы канализации города, в том числе и не состоящего на балансе АО «Водоканал». Свои действия нарушители мотивируют дальним расположением станции от мест откачки сточных вод.

При поиске соответствующего земельного участка для установки такого типа объектов возникла сложность в выборе, поскольку при их размещении необходимо учитывать санитарно-защитную зону в радиусе 300 метров от жилых зданий.

В настоящее время в городе Якутске работает одна сливная станция. Она расположена в районе Даркылааха, по ул. 50 лет Сов. Армии, 53. Объект находится на балансе и обслуживается АО «Водоканал». Производительность сливной станции полностью перекрывает потребности слива ассенизаторских автомашин города.

По информации председателя административной комиссии города Якутска Феликса Антонова, в 2019 году по несанкционированному сливу фекальных вод было рассмотрено 31 дело по ст. 6.25 КоАП РС(Я) и наложен штраф на общую сумму 128 тысяч рублей. В 2020 году количество рассмотренных дел сократилось до 22, им наложен штраф на сумму 52 тысячи рублей. За истекший период этого года рассмотрено 16 дел и наложено штрафов на сумму 137 тысяч рублей.

«За первое полугодие 2021 года по статье 20.25 КоАП РФ (за уклонение от исполнения административного наказания за 60 дней) 8 лиц, из них 2 граждан и 6 индивидуальных предпринимателя, сливших фекальные воды в неположенном месте, привлечены к ответственности», — отметил Феликс Антонов.

На сегодняшний день судом рассмотрено 4 дела, из них в отношении 2 граждан наложен штраф на общую сумму 12 тысяч рублей, 2 индивидуальных предпринимателя оштрафованы на общую сумму 120 тысяч рублей.

Как рассказал руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Кирилл Алчин, на начало июня 2021 года вынесено 63 постановления о назначении административного наказания и сумма штрафов составила 431 тысячи рублей. Предъявлен один иск на возмещение вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму 419 тысяч рублей, два иска находятся на стадии расчета.

«По фактам несанкционированных фекальных сливов (за пределами сливной станции) недобросовестными водителями-ассенизаторами нами наказания устанавливаются по другим статьям, с точки зрения природоохраны. Поэтому по нашим направлениям сумма штрафов отличаются от штрафов Административной комиссии города Якутска», — прокомментировал Евгений Алчин.