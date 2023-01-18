В Якутске появится сквер имени знаменитого художника Афанасия Осипова

Работы будут проведены Губинским округом города Якутска в рамках Плана республиканских мероприятий, посвященных 95-летию Афанасия Николаевича в 2023 году при содействии Национального художественного музея и администрации Горного улуса.

Информация прозвучала в ходе заседания организационного комитета под руководством министра культуры Якутии Юрия Куприянова.

— Афанасий Николаевич был выдающимся человеком своей эпохи, внесшим значительный личный вклад в сокровищницу культурного наследия Якутии. Его творческий путь все еще предстоит в полной мере осмыслить и понять. Бережно передать эту ценность последующим поколениям якутян, — сказал Куприянов, отметив большую ответственность участников рабочей группы в проведении запланированных мероприятий на высоком уровне.

Среди предстоящих задач рабочая группа отметила важность проведения ремонта картинной галереи им. А.Н. Осипова в Якутске. В течение года будет идти Республиканский конкурс анимационных фильмов для детей.

Специально для учащихся, учителей изобразительного искусства, технологии, информатики, педагогов внеурочной деятельности и дополнительного образования в конце февраля состоится IV Республиканский методический фестиваль «Педагогическая палитра» по теме «ФОРМА Творчества».

Горожанам будет предоставлена возможность ознакомиться с работами, переданными в дар наследниками Осипова Мытахскому музею, в картинной галерее академика в Якутске.

На осень запланированы Челлендж — выразительное чтение поэмы Семена Данилова «Хотой дьоло» в социальных сетях «Телеграм» и «Вконтакте», научно-практическая конференция «А.Н. Осипов — человек земли». Кроме того, в сентябре художники соберутся на Республиканском конкурсе пленэр «Бор кемус киистэтэ».

Также в течение года НВК «Саха» будет показывать цикл телепередач с интервью первых лиц РС(Я) об А.Н. Осипове.

«Эти замечательные мероприятия должны стать хорошим стартом к 100-летию выдающегося художника», — заключил министр. К знаменательной дате будет объявлен конкурс на разработку эскизного проекта памятника.