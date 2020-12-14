В Якутске появится самая современная и технологичная улица

14 декабря первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников провёл совещание по вопросу капитального ремонта проспекта Ленина в г. Якутске.

Во вступительном слове первый вице-премьер отметил, что к работе по данному проекту ответственные ведомства приступили уже с начала этого года. «Этот капиталоёмкий проект нужно реализовать к 100-летнему юбилею образования республики в 2022 году. Капитальный ремонт проспекта Ленина будет отражён в индикаторах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но по всей видимости нужно будет предусмотреть для администрации города Якутска дополнительное финансирование для полной реализации проекта», — резюмировал Колодезников.

На совещании с информацией о ходе проектирования капитального ремонта проспекта Ленина от ул. Хабарова до ул. Красноярова в г. Якутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выступил первый заместитель главы г. Якутска Евгений Григорьев.

Он сообщил, что протяжённость объекта 2 км 876 метров. Стоимость проекта ориентировочно будет порядка 1 млрд 500 млн рублей на три года. Планируется полная реконструкция дорожного полотна на четыре полосы, обустройство велосипедных дорожек с обеих сторон дороги по 2 метра, бордюры и тротуары из гранита от фасада до фасада. Предлагается заменить все остановки – привести их всех в единый стиль. Будут проведены работы по озеленению, планируется посадить деревья, кустарники, которые приспособлены к природно-климатическим условиям Якутии. Для реализации проекта будут затронуты общественные пространства – скверы Ивана Крафта, академика Ларионова, площадь Дружбы. По инициативе Управления архитектуры г. Якутска ведётся разработка сквера Московский в Айти-сквер. Проект предлагается разбить на два этапа: первый – 1800 метров от здания ЛОРПа до улицы Кулаковского (ввод в полном объёме в 2022 году), второй – от улицы Кулаковского до Красноярова и от ЛОРПа до Хабарова (ввод в конце 2023 года).

О ходе работ по ремонту колодцев и канализационного коллектора вдоль проспекта Ленина в г. Якутске информацию представил генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов.

В совещании приняли участие глава г. Якутска Сардана Авксентьева, министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Владимир Сивцев, руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) Ирина Алексеева, заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов, главный инженер проекта ООО «Ростройпроект» Роман Тыкушин и другие.

Алексей Колодезников в ходе обсуждения проекта отметил, что всё должно быть сделано по-современному, с использованием новых технологий. Первый зампред указал увязать все технические проекты, синхронизировать с проектом реконструкцию площади Ленина. Должно быть учтено всё, вплоть до магазинов. Он поручил подготовить дорожную карту по конкурсным процедурам и графику производственных работ.

«Проведение капитального ремонта главной улицы столицы республики – серьёзная задача. Предусмотрены беспрецедентные работы и качество должно быть на высоком уровне. Также нужно послушать мнение людей», — сказал Алексей Колодезников, имея ввиду общественное обсуждение проекта.

Участники совещания решили также провести ремонт фасадов зданий проспекта Ленина, а также сделать фасадное освещение. Это не входит в данный проект, но руководство города должно этим заняться.

«Планируем приступить к работе со следующего года и к 100-летнему юбилею образования республики основную часть проспекта сделаем. По капитальному ремонту проспекта Ленина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы для Якутска по всей видимости добавим средства в пределах 300 млн рублей, потому сейчас в целом на город выделяется 1,5 млрд рублей. По 500 млн выделяют городской округ, федеральный бюджет и Дорожный фонд республики. Исходя из того, что надо будет делать проспект Ленина, в следующем году сумма будет увеличена. Ориентировочно Дорожный фонд республики к своему софинансированию в размере 500 млн рублей добавит ещё 300 млн», — озвучил Алексей Колодезников.

Также, по информации Колодезникова, в следующем году должны быть сделаны подъездные пути к Кардиологическому центру, который введут в декабре, подъездные пути к ЯГРЭС-2 в рамках того, что предусматривается строительство мусоро — сортировочной станции в г. Якутске. Кроме того, в 2021 году планируется завершить асфальтирование дороги на территории Республиканской клинической больницы, эти работы были частично выполнены в этом году.

«К 2023 году у нас объёмы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по Якутску увеличиваются в два раза. Если сейчас мы должны приводить в нормативное состояние в пределах 25 км дорог ежегодно, то 2023-2024 годах – это будет практически по 50 км. Соответственно объём финансирования в целом составит 2 млрд рублей и даже может быть больше», — сообщил Алексей Колодезников.