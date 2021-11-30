В Якутске появится первый креативный кластер

Строительство первого на Дальнем Востоке креативного кластера в Якутске планируют завершить в апреле следующего года.

Кластер появится на месте полуразрушенного здания 1974 года постройки. На площади более 13 тысяч квадратных метров будут созданы все условия для реализации проектов креативных индустрий. Об этом в ходе передачи по подведению итогов месяца заявил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

«В нашей республике создана уникальная инновационная экосистема. Десять лет назад у нас был создан Технопарк «Якутия», затем появился IT-Парк, сейчас создается первый на Дальнем Востоке Креативный кластер, который можно назвать Парком креативных индустрий. Он будет введён в апреле следующего года на площади свыше 13 тысяч квадратных метров», — подчеркнул глава региона.

Айсен Николаев озвучил, что по итогам рабочего визита в республику Заместителя Председателя Правительства РФ – Полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА и Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея ЧЕКУНКОВА на создание креативного кластера Якутия получила 413 млн рублей из федерального бюджета по программе «Единая субсидия».

«Уверен, что появление Креативного кластера послужит ещё одним важным драйвером для развития креативных индустрий», — отметил Айсен Николаев. Отметим, что в кластере разместятся бизнесы креативных индустрий, производители цифрового контента, аниматоры, кинопроизводители, художники, дизайнеры и другие. Здание будет оснащено помещениями для проведения лекций, переговоров, конференций, выставок, ярмарок и концертов. Также там будут размещены зоны сервисного бизнеса, которые обеспечат резидентам и гостям кластера качественный досуг: это зоны спорта общепита и общественные пространства для работы и встреч.