В Якутске появится первая улица без проводов



Проспект Ленина в столице республики станет первой улицей со спрятанными проводами. Об этом заявила руководитель управления архитектуры при главе Якутии Ирина Алексеева во время прямого эфира в соцсетях, передает ЦУР Якутии.

Провода на проспекте будут заглублены в кабель-каналы.

Ирина Алексеева добавила, что в целом в Якутске и в селах республики огромное количество проводов и столбов.

«Провода один на другой вешаются, а опоры иногда появляются в совершенно неожиданных местах. Потом эти опоры нужно демонтировать, и тут получается, что средств у ресурсоснабжающей организации, у тех же провайдеров, на перенос опор нет. А проект не предусматривает лишние затраты на такие работы. Тяжелый подход со стороны ресурсоснабжающих организаций приводит к таким довольно-таки серьезным проблемам», — отметила она.



