18.08.2022
19:13
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Якутск

В Якутске появится первая улица без проводов


Проспект Ленина в столице республики станет первой улицей со спрятанными проводами. Об этом заявила руководитель управления архитектуры при главе Якутии Ирина Алексеева во время прямого эфира в соцсетях, передает ЦУР Якутии.
Провода на проспекте будут заглублены в кабель-каналы. 
Ирина Алексеева добавила, что в целом в Якутске и в селах республики огромное количество проводов и столбов. 
«Провода один на другой вешаются, а опоры иногда появляются в совершенно неожиданных местах. Потом эти опоры нужно демонтировать, и тут получается, что средств у ресурсоснабжающей организации, у тех же провайдеров, на перенос опор нет. А проект не предусматривает лишние затраты на такие работы. Тяжелый подход со стороны ресурсоснабжающих организаций приводит к таким довольно-таки серьезным проблемам», — отметила она. 

Фото: тгк Эхо столицы
Источник: ЦУР Якутии

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