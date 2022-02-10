В Якутске появится новое здание центра «IT-куб»

В обновленном 4-этажном здании разместились 13 просторных учебных кабинетов для занятий Центр цифрового образования детей, сообщает «Эхо столицы».

В том том числе — коворкинг-центр, медиатека, шахматная, интерактивный зал, лекториум, а также административные помещения для педагогического состава и актовый зал. Все аудитории будут оснащены современной компьютерной и презентационной техникой для проведения групповых занятий.

В настоящее время в «IT-кубе» работают 13 квалифицированных педагогов. В центре занимаются 850 обучающихся по актуальным программам информационно-технологической направленности. Это курсы «Программирование на Python», «Программирование на Java», «Мобильная разработка» и другие.

Для начальных классов разработан курс «Основы алгоритмики и логики», благодаря которому ребята входят в новый для них мир программирования. Помимо этого в учебной программе «IT-куба» есть курсы по 3Д-прототипированию, веб-дизайну, графическому дизайну.

Основной набор обучающихся будет проведен к следующему учебному году, в конце августа-начале сентября. В данное время родители могут подать заявление на зачисление ребенка на освободившиеся в течение учебного года места.

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