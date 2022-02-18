В Якутске появится новая транспортная сеть

В Якутске приступят к разработке новой модели городской транспортной сети. Она призвана создать транспортную сеть с новыми маршрутами, обновить автопарк, создать инфраструктуру для автобусов, внедрить цифровые сервисы для удобства пассажиров.

Задачи по совершенствованию пассажирской провозки поставил глава Якутии Айсен Николаев на совещании с участием руководителей министерств, городских властей и профильных предприятий. Он поручил подготовить проект плана в течение месяца.

«Якутск – один из самых быстро растущих городов Дальнего Востока и страны в целом. Здесь расширяется сеть улиц, ремонтируются дороги, увеличивается население. Вместе с тем растут потребности людей, и столица нашей республики, безусловно, должна соответствовать желаниям горожан», — сказал Николаев.

К 100-летию ЯАССР для города закупается 100 новых автобусов на газомоторном топливе. Однако частичное обновление автопарка не решит назревшую проблему, менять нужно систему в целом, уверен глава.

Он отметил, что нужно провести научно-исследовательскую работу, сделать детальный анализ существующих проблем, чтобы понять, с каким временным промежутком должны ездить автобусы, какие новые маршруты нужны, где необходимо создать сопутствующую инфраструктуру, в том числе заправочную. С учетом всего этого предстоит разработать техническое задание и создать новую модель городской транспортной сети.

При создании модели транспортной сети Айсен Николаев поручил учесть мастер-план Якутска, над которым сейчас работают специалисты и который должен стать основой градостроительного развития города.

Немаловажным фактором глава назвал интеграцию модели с интеллектуальной транспортной системой, создаваемой по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Она подразумевает развитие каналов связи, светофоров, световых табло, камер видеонаблюдения, позволяющих осуществлять мониторинг дорожного движения в реальном времени.

Говоря о цифровизации, он отметил необходимость ускорения работ по внедрению безналичной оплаты в общественном транспорте и напомнил, что такой вид оплаты, в том числе по системе мобильных платежей, появился в Якутске одним из первых, даже раньше, чем в городах-миллионниках.

По словам Ил Дархана, новая система должна не только отвечать сегодняшним требованиям, но и заставить забыть о проблеме общественного транспорта как минимум на 10 лет.

Глава считает, что система должна учесть и присутствие бизнеса, а не идти по пути монополизации муниципальным предприятием. «Мы должны предложить модель, которую разделят все – и предприниматели, и, самое главное, горожане. Здесь никоим образом нельзя пытаться убрать частные автобусы. Я за то, чтобы частный бизнес тоже нашел своей место в ней. Главное – правильно выстроить систему управления», — выразил мнение он.

Айсен Николаев отметил, что возьмет реализацию проекта на постоянный контроль, поручил первому вице-премьеру Дмитрию Садовникову разработать дорожную карту и представить ее в течение месяца.

Напомним, что работы проводятся в рамках соглашения, подписанного между региональным правительством, городской администрацией и компанией «Саха-Рэм» в ноябре прошлого года. Комплексное развитие системы общественного транспорта является задачей, поставленной указом главы республики «О развитии города Якутска — столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года».