Казанский сквер станет одним из красивейших мест Якутска

24 июня в городе Якутске состоялась торжественная закладка сквера «Казанский» в рамках дней Татарстана в Республике Саха (Якутия). Сквер заложен рядом с Якутским художественным училищем им. П.П. Романова.

В торжественном мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, глава города Якутска Евгений Григорьев.

В новом сквере установят бюст Героя Советского Союза, поэта, великого сына татарского народа Мусы Джалиля, будут строения и малые архитектурные формы с татарским орнаментом, смотровая площадка с видом на телевизионную вышку. Сквер планируется открыть ко Дню города Якутска в сентябре. Строительно-монтажные работы начнутся после завершения дней Татарстана в Республике Саха (Якутия).

Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что идея создания сквера в Якутске зародилась в феврале этого года, когда представители татарской общины «Туган як» обратились к нему с просьбой выделить земельный участок, на котором они могли бы разбить сквер в честь 100-летия образования Якутской АССР и 390-летия славного города Якутска.

«Окружной администрацией города Якутска провела большую работу по определению места будущего сквера. Зная насколько высок уровень строительства общественных пространств в Казани, мы предложили партнерам несколько вариантов, и они выбрали именно это место», — сказал Евгений Григорьев.

Председатель Татарского культурного Центра «Туган як» Республики Саха (Якутия) Игорь Халилов поблагодарил Окружную администрацию города Якутска в лице главы города Якутска за содействие и постоянную поддержку в воплощении и реализации идеи открыть сквер в самом центре города.

«Наша община еще с 1991 года вынашивала идею открытия сквера в городе Якутске, чтобы оставить память о татарах в Якутии. В открытии сквера нам также помогли руководства Татарстана и Якутии. Это будет одно из красивейших мест в городе. Планируем красиво озеленить, и после открытия сквера проводить значимые для наших народов культурные, просветительские и массовые мероприятия», — сказал Игорь Халилов.

В настоящее время в сквере «Казанский» установлен камень, который отражает теплое отношение Якутии, уважение к культуре и традициям татарского народа.

Памятный камень будущего Казанского сквера открыли старейшины Татарского культурного центра «Туган як» Тахир Хисамутдинов и Владислав Тазатдинов.

Пешую экскурсию и презентацию сквера провел представитель Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан, член Совета Татарского культурного центра «Туган як» в Республике Саха (Якутия) Рамиль Закиров.