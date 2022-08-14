В Якутске появится экскурсия «От Тыгына до Дархана»

В Якутске набирают обороты эмоциональные исторические прогулки с «погружением» с высокотехнологичными беспроводными наушниками. Прогулки для тех, кто впервые в Якутске, но больше — для тех, кто уже давно живет в самом удивительном городе на вечной мерзлоте.

На 50 минут вас надежно спрячут от городского шума специальные наушники с радиоспектаклем, а гид поможет представить, как же выглядели герои прогулки — проезжие путешественники, которые написали о Якутске горькие и восторженные слова.

Отзывы, стихи, дневниковые записи о городе озвучили дикторы ВГТРК и актеры Русского театра. За 50 минут мы пройдем от Литературного музея до площади Орджоникидзе, услышим стихи Евтушенко и Бродского, слова Гончарова и Врангеля, увидим фотографии старого Якутска и портреты героев прогулки, узнаем много забавных и грустных историй о тех, кто побывал в наших краях с 18го века, почувствуем себя канадцем в ноябре и ревизорами, посмотрим на город другими глазами!

Входит: прогулка с аудиоспекталем в шумоизолирующих наушниках, визуальные комментарии от гида, сувенир-открытка, горячий напиток.

— Экскурсия замечательная! Нам очень понравилось!

— Я до сих пор под впечатлением))) очень вдохновляет) и заново влюбляет в город))

— Очень интересная и главное, комфортная экскурсия. Не напрягаешь уши, не пытаешься протиснуться к гиду поближе- все слышно, шум города не мешает, полностью углубляешься в текст. Я апробацию прошла и ставлю 5+

-Заслушалась так, что и про фотографирование не вспоминала)

— Большое спасибо за удивительно интересную в необычном формате экскурсию! Была впервые на подобном мероприятии. Всё включая программу, ведущего и группу оставили положительные, тёплые впечатления.

— После исторической прогулки возникает желание сделать что нибудь хорошее для своего города, сделать его краше, уютнее. Спасибо команде профессионалов за замечательно проведённое время.

— Мне очень понравилась экскурсия, потому что каждый сосредоточен на информации, ничто не отвлекает, плюс ещё актерское прочтение и музыкальное сопровождение. Всё профессионально и приятно.

Руководитель проекта Лада ЕВСЕЕВА, автор сценария Андрей КОЛОДЕЗНИКОВ, режиссер и редактор Светлана СИВЦЕВА.

В ролях: Антон МАСАЛЫКИН, Виталий ПРОКОПЬЕВ, Алла БУЗМАКОВА, Илья ШУМКИН, Евгений ЗОЛОТУЕВ, Роман МАКАРОВ. Звукорежиссёр — Леонид МОРДОСОВ.

Проект реализуется на средства гранта #фондкультурныхинициатив, говорится в аннотации.

Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке:

https://istoricheskie-progulki-ot.timepad.ru/event/2016109/

Сразу после экскурсии организаторы анонсировали проект «От Тыгына до Дархана», который будет проходить по площади Ленина и охватывать события от XVII века до наших дней, включая новейшую историю Якутии. Проектом особенно заинтересовался Афанасий НОЕВ, пресс-секретарь главы Якутии, который с супругой с удовольствием посетил инновационную экскурсию.