В Якутске появился первый «сухой» фонтан

С сегодняшнего дня он будет постоянно радовать жителей и гостей Якутска на территории сквера «Труженикам тыла», расположенного на ул. Курашова напротив Общественного центра.

Ранее на этом месте был классический фонтан с открытой емкостью для воды. Теперь его заменил так называемый «сухой» или пешеходный фонтан. По нему можно ходить. Кроме того, в новом фонтане предусмотрена подсветка, и он запрограммирован на несколько режимов работы.

Это первый фонтан подобной конструкции, как в городе, так и в республике. Он сразу же стал объектом внимания детей, которые, не скрывая искренней радости, ринулись играть с фонтаном с появлением первых струй воды.

Сквер «Труженикам тыла» открыт в Якутске в сентябре 2018 года. Главным спонсором проекта выступило АО «Водоканал». Предприятие также занималось облагораживанием территории сквера.