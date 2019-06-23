В Якутске появился переулок в честь известного человека

В Якутске 23 июня, в день закрытия 128-го сезона Русского драмтеатра, торжественно был открыт переулок имени прежнего директора театра Ивана Подойницына.

Имя известного деятеля культуры, бывшего директора Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина Ивана Ивановича Подойницына, который руководил театром 22 года, было присвоено небольшому переулку слева от театра: от пр. Ленина до ул. Ярославского, между домами 21 «а»и 23. Соответствующее решение было принято на сессии Якутской Городской думы.

Присвоение переулку имени бывшего руководителя театра состоялось благодаря инициативе его дочери Ирины Подойнициной, поддержке министерства культуры и духовного развития республики, Якутской городской думы, Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина.

«Символично, что этот переулок находится между домом, где Иван Иванович жил, и зданием, где работал. При нем наш театр стал академическим, у него появилось имя Александра Пушкина. Я не встречал такого директора, который бы так любил не просто театр, а людей, которые работали в нем. От себя лично, и меня поддерживает весь наш коллектив, я хочу пообещать, что те традиции, которые были заложены Иваном Ивановичем, мы будем чтить дальше и попытаемся сохранить», — отметил художественный руководитель и директор Русского драмтеатра Александр Лобанов.

Поприветствовала горожан и дочь Ивана Подойницына, профессор социологии СВФУ Ирина Подойницина, которая отметила, что фактически выросла в этих дворах, гуляла здесь с отцом, играла здесь в театральных декорациях. «В 50-х годах здесь уже был театр, и отец даже не предполагал, что станет его директором, и это будет важнейшей страницей в его жизни… Его трудовой стаж — с 14 до 80 лет. О нем, как об отце, я могу сказать, что он мне привил мне любовь к книгам, путешествиям, к людям, потому что он любил и уважал всех людей, старался видеть в них только хорошее. Он полюбил Якутию и считал, что его долг сделать для республики как можно больше, где бы он не работал», — рассказала об отце Ирина Подойницина.

Теплые слова об Иване Подойницыне сказали председатель Ассоциации социальной помощи «Подросток» Александр Подголов, заслуженный артист Якутии Валерий Тверитин, одни из первых выпускников Школы-студии МХАТ, действовавшей при театре при Иване Подойницыне, ныне заслуженные артисты республики, актеры ГАРДТ Евгения Адамчук и Дмитрий Трофимов и др.

Иван Иванович Подойницын(1928-2015 гг), руководил театром с 1 ноября 1985 г по 1 апреля 2007 г. При нем театр восстанавливали после разрушительного пожара, реконструкция прошла в рекордные сроки, с 1986 по 1989 год. За 22 года, пока он руководил учреждением, было выпущено 144 спектакля, от шести до девяти премьер в год, две из которых – обязательно для детей. В 1992 году при ГАРДТ был открыт якутский филиал Школы-студии МХАТ (вуз) им В.И.Немировича-Данченко, подготовлены два выпуска «мхатовцев» и 1 выпуск молодых актеров уже АГИКиИ, пополнивших труппу театра. Под руководством Подойницына и благодаря его стараниям в 1998 году театру было присвоено наименование «Академический», в 1999-м – имя А.С.Пушкина. В честь этого события и в ознаменование 200-летия со дня рождения великого поэта по инициативе И.И.Подойницына в сквере театра был установлен единственный в Якутии памятник гению русского слова.