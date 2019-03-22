В Якутске появился памятник якутскому мужчине

21 марта в Якутске состоялось торжественное открытие скульптуры, посвящённой якутскому мужчине.

«Бывая во многих регионах России и за границей, я обращал внимание на скульптуры, которые изображали исторические моменты и исторических личностей. У меня возникло огромное желание воплотить что-то подобное у себя на Родине. Наша скульптура — это символ настоящего мужчины, мужественного, надёжного, сильного духом и защитника Отечества», — рассказал автор проекта Ян Емельянов.