В Якутске появился памятник якутскому мужчине

21 марта в Якутске состоялось торжественное открытие скульптуры, посвящённой якутскому мужчине.
«Бывая во многих регионах России и за границей, я обращал внимание на скульптуры, которые изображали исторические моменты и исторических личностей. У меня возникло огромное желание воплотить что-то подобное у себя на Родине. Наша скульптура — это символ настоящего мужчины, мужественного, надёжного, сильного духом и защитника Отечества», — рассказал автор проекта Ян Емельянов.
Он добавил, что скульптуру изготавливали около полугода одиннадцать лучших мастеров, среди которых Николай Чоччасов, Николай Михайлов, Александр Манжурьев, Алексей Андреев:
«Я очень доволен проделанной работой и, пользуясь случаем, хочу выразить им сердечную благодарность за проделанную трудоёмкую работу».
Памятник установлен в Автодорожном округе, возле нового кинотеатра «Емеян».