08.07.2022
19:44
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Якутск

В Якутске появился новый яркий мурал

На перекрестке улиц Курашова и Орджоникидзе в Якутске презентовали мурал, созданный в рамках благотворительного проекта «Дорогой добра». Инициатором проекта выступила главный редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова. Художественным руководителем проекта и автором эскиза мурала стала заведующая кафедрой живописи и графики АГИКИ Туяра Шапошникова, а саму работу выполнили студенты и подопечные благотворительного фонда «Харысхал», сообщает ЯСИА

Все участники проекта работали бесплатно, а грант главы Якутска в размере 200 тысяч рублей, который был выигран командой, полностью ушел на закупку материалов.

Как сообщила автор эскиза, полотно включает в себя несколько моментов: Год матери, Год столетия республики, Год культурного наследия народов России. Также оно содержит много символов, связанных с Якутией.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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