31.08.2022
16:00
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Якутск

В Якутске появился новый мурал!

Художница Кыыдаана Игнатьева представила свой новый проект, который теперь украшает гостиницу «Лайнер» в Якутске. Семиэтажную стену художница нарисовала за 4,5 дня, что является для нее личным рекордом — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Фото: kyydaana
Источник: https://t.me/yakutia_kp

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