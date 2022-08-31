В Якутске появился новый мурал!

Художница Кыыдаана Игнатьева представила свой новый проект, который теперь украшает гостиницу «Лайнер» в Якутске. Семиэтажную стену художница нарисовала за 4,5 дня, что является для нее личным рекордом — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

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