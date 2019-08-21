В Якутске появились новые автобусы

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20 августа на площади Орджоникидзе прошло торжественное вручение ключей от 27 новых автобусов, прибывших в Якутск для пополнения автопарка МУП ЯПАК и НП «Союз Авто». Город получил два автобуса ЛиАЗ, пять КАВЗ для муниципального автопредприятия и двадцать автобусов ПАЗ марки «Вектор» для обновления автопарка частных перевозчиков.

Со знаменательным событием владельцев новых автобусов, водителей и горожан поздравили председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ, заместитель главы города Якутска Михаил ВОРОБЬЕВ, советник главы города Якутска Александр ПРОКОПЬЕВ, секретарь Якутской епархии РПЦ, иеромонах Никандр, генеральный директор МУП «ЯПАК» Сергей МАКСИМОВ, председатель НП «Союз Авто» Андрей КОСИЦКИЙ.

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Как отметил заместитель главы города Михаил Воробьев, это событие стало возможным благодаря программе, которая действует уже не первый год.

«С 2015 года Фонд развития города Якутска предоставляет предпринимателям займы на льготных условиях. Кроме того, за счет средств бюджета города в целях обновления подвижного состава МУП ЯПАК приобретены детские автобусы, автобусы туристического класса. В единственном экземпляре представлен совершенно новый для города, низкопольный автобус со специальным пандусом для маломобильных граждан. Мы хотим опробовать его возможности в условиях нашей холодной зимы, если все пойдет хорошо, мы привезем не один такой автобус», — прокомментировал Михаил Воробьев.

«Для горожан очень важно, когда автобусы отвечают всем современным требованиям по технической безопасности. Думаю, горожанам будет комфортно на них передвигаться, особенно нашим детям и маломобильным гражданам», — подчеркнул председатель Гордумы Альберт Семенов.

«Благодаря поддержке окружной администрации в городе будут ездить новые автобусы, которые позволят нашему муниципальному предприятию улучшить качество обслуживания пассажиров, и, самое главное, перевозить горожан в комфортных условиях», — сказал директор «ЯПАК» Сергей Максимов.

После торжественной церемонии вручения ключей от автобусов водителям, на площади состоялся праздничный концерт. Скоро новые красные автобусы начнут курсировать по улицам столицы.

Автобусы ЛиАЗ имеют низкий уровень пола, удобную посадку/высадку, систему «книлинг» — это наклон кузова в сторону дверей на 7 градусов для комфортного подъема, предусмотрены специальные места для маломобильных граждан и специальные рампы. Просторная, специально оборудованная накопительная площадка позволяет обеспечить комфортный проезд всем категориям пассажиров. Вместимость – до 114 человек, 28 посадочных мест, 1 место для людей с ограниченными возможностями передвижения. Автобус оснащен новейшей системой климат-контроля.

Автобусы КАВЗ рассчитаны на 32 посадочных места для детей и 2 места для сопровождающих. Все сиденья оборудованы специальными ремнями безопасности. В задней части салона установлены стеллажи для ранцев. Автобусы оснащены системой климат-контроля.

Новые автобусы ПАЗ для городских маршрутов оснащены 23 посадочными местами. В салоне у каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем. Установлены багажники-полки для ранцев, дополнительные ступеньки для самых юных пассажиров.