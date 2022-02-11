В Якутске появилась самая юная предпринимательница!

В Якутске появилась самая юная предпринимательница. Насте 13 лет, учится в 7 классе. И в свободное время похоже тайком от родителей зарабатывает себе на телефон, обогревая современным обогревателем жителей города. Встретили ее на улице Петра Алексеева, 62.

Источник: Зинаида Черкасова

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