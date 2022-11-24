В Якутске появилась городская аварийно-спасательная служба

В окружной администрации появилась новая структура – муниципальная аварийно-спасательная служба при Управлении ГОЧС. В Якутске такое подразделение открыто впервые, в апреле мы создали службу, а уже в ноябре получили Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, сообшает мэр Якутска в своем тгк Евгений Григорьев.

В этот короткий срок АСС была технически укомплектована, проведен отбор личного состава, всего 15 человек, руководителем назначен спасатель 1 класса Роман Крутихин. В оснащении у бойцов гидравлические инструменты, альпинистское снаряжение, специализированный автомобиль на базе УАЗа, штабной автобус, лодки для обеспечения безопасности на воде, средства оказания первой помощи и многое другое для оперативного реагирования.

Одно из преимуществ службы – бойцы базируются в самом центре города, у площади Орджоникидзе, что значительно сокращает время следования до места ЧП в плотно заселенных районах Якутска. За эти полгода спасатели принимали участие в рейдовых мероприятиях МЧС, в период паводка помогали с эвакуацией людей и животных в пригородных селах, разворачивали пункты временного размещения, выезжали на тушение лесных пожаров и пожаров в жилом секторе, занимались поиском людей в лесу. Самое главное — на их счету спасенные человеческие жизни.