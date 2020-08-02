В Якутске появилась большая трещина на общежитии: решение властей города

Заместитель главы Якутска по ЖКХ Роман Сорокин в пятницу, 31 июля проверил состояние аварийного общежития по улице Билибина, 46/ 5. В прошлом году в доме образовалась трещина. Как уверяют жители, весной ширина трещины была 1 см, а в июле достигла уже 12 см.

Каменное производственное здание было построено в 1980-х годах и принадлежало министерству здравоохранения республики. По истечении времени к зданию был достроен деревянный 2 этаж, и помещение переоборудовали под жилье для медицинских работников. 2013 году общежитие было передано в муниципальную собственность. В доме коридорного типа в 24 комнатах площадью 10-12 кв. метров проживает 43 человека.

После появления трещины на нижнем этаже в прошлом году работники МКУ «Главстрой» поставили клети для укрепления свай дома и установили маяки в месте прохождения трещины. По словам жителей, сейчас возникла угроза обрушения дома.

Роман Сорокин после тщательного осмотра дома пришел к выводу, что надо попытаться сохранить дом.

«После визуального осмотра пришли к выводу, что трещина образовалась из-за проблем в сваях дома, но более точно определить причину аварийной ситуации пока невозможно. Поэтому задание будет поручено специализированной организации. Конкретные решения примем на основании их заключения. Инструментальное обследование, как правило, проходит в течение месяца», — прокомментировал Роман Сорокин.

По словам Романа Сорокина, в ближайшие 2-3 дня будут произведены работы по распределению нагрузки фундамента дома, восстановят клети для свай, будут наблюдать за целостностью и движением маяков.

«Опасность обрушения дома существует, поэтому примем превентивные и срочные меры. Жителям предлагаем расселение в маневренный фонд. Постараемся, чтобы с завтрашнего дня подрядная организация начала восстанавливать дом», — сказал Роман Сорокин.

Общежитие было признано аварийным лишь недавно, в конце 2019 года. 17 из 24 комнат – в муниципальной собственности, остальные – приватизированы, об этом сообщил начальник Департамента жилищных отношений Окружной администрации г. Якутска Александр Новолоков. «Дом не попал в действующую программу по расселению из ветхого и аварийного жилья. По этой программе расселяют жителей домов, которые признаны ветхими или аварийными в 2012-2017 годах. Тогда жители дома Билибина 46/5 не обращались о признании дома аварийным. Но при угрозе обрушения жителям дома будет предоставлено жилье из маневренного фонда в случае, если это жилье у них единственное», — сказал Александр Новолоков.

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска