01.09.2022
21:13
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Происшествия
В Якутске потушен пожар в 2-этажке — пожарные спасли человека
1 сентября в 13:55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме по ул. Заводская, 30 мкрн. Марха в г. Якутск. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона.
На момент их прибытия со 2 этажа шел дым. С места было эвакуировано 8 человек. В результате пожара огнем повреждена мебель и имущество на общей площади 12 кв.м.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти 1 человека и жилой дом. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в квартире, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение пожара привлекались 53 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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