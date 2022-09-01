В Якутске потушен пожар в 2-этажке — пожарные спасли человека

1 сентября в 13:55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме по ул. Заводская, 30 мкрн. Марха в г. Якутск. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент их прибытия со 2 этажа шел дым. С места было эвакуировано 8 человек. В результате пожара огнем повреждена мебель и имущество на общей площади 12 кв.м.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти 1 человека и жилой дом. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в квартире, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение пожара привлекались 53 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники.