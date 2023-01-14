14.01.2023
13:10
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Погода

В Якутске «потеплело» до -48 градусов

Судя по сообщениям тгк ЯУГМС О погоде в Республике Саха (Якутия) к 12 часам в Якутске «потеплело» — температура с -51 поднялась до — 48 градусов, перевалив рубеж -50 градусов.

Фото: Sakhalife
Источник: тгк ЯУГМС О погоде в Республике Саха (Якутия)

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