В Якутске построят новый собачий приют?

По поручению главы Якутии Айсена Николаева правительство республики разрабатывает шаги по решению вопроса безнадзорных животных

Сейчас по всей стране ведется широкое общественное обсуждение вопросов действующего федерального закона об ответственном обращении с животными, понятий гуманного обращения с животными, повышения ответственности владельцев животных.

Департаментом ветеринарии региона разработана дорожная карта, предусматривающая корректировку нормативно-правовой базы региона в части контроля численности собак и повышения ответственности владельцев животных на территории региона. Разрабатываемые нормативы утвердят порядок подсчета количества животных без владельцев и методику определения их агрессивности – это основные параметры, согласно которым можно будет точно определить необходимый объем ресурсов для работы в каждом муниципалитете и параметры эффективности их использования.

Параллельно ведется разработка нормативно-правовых актов по введению обязательной регистрации домашних животных, штрафных санкций за нарушение правил их содержания. Владельцам собак нужно вовремя ставить обязательные прививки, не допускать самовыгула и появления нежелательного потомства, тем самым обеспечивая безопасность окружающих.

Законодателями республики ведется работа по внесению изменений в федеральный закон №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

Глава региона поручил правительству изыскать дополнительные средства на работу с безнадзорными животными для муниципалитетов.

Администрации районов проводят работу по отлову животных, их стерилизации, действует проект по бесплатной стерилизации безнадзорных и домашних животных в Якутске «Человек — друг животных».

Правительство Якутии совместно с администрацией города Якутска прорабатывает вопрос софинансирования строительства нового приюта.