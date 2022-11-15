В Якутске построят новое здание коррекционной школы №4
В городе Якутске в 143 квартале на улице Пирогова начнется строительство нового здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 4 на 180 мест. Соответствующее извещение о начале строительства поступило в Управление госстройжилнадзора РС(Я).
«По проекту в трехэтажном здании общей площадью 4 966,46 кв. метров кроме учебных классов, будут кабинеты медицинской и психологической поддержки детей, игровая продленного дня, столярная и швейная мастерская, столовая на 90 мест, зоны рекреации, актовый зал на 144 мест с эстрадой, артистическая с костюмерной, спортивный зал, тренажерный зал, зал для ЛФК, медицинский блок помещений», — отметил первый заместитель руководителя Управления госстройжилнадзора РС(Я) Влад Пермяков.
Он напомнил, что из-за аварийного состояния здания коррекционная школа №4 была переведена в дополнительное здание школы №25. Непригодное для обучения здание на улице Чайковского,113 снесено.
«В новой школеклассы будут рассчитаны не на 25-30 детей, а на 12 и 6 учащихся. Также планируются кабинеты сенсорный и релаксации, социально-бытовой ориентировки», — добавил Пермяков.
Объект возведут в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «ПроШкола», дочерней компании ВЭБ.РФ. Завершение строительства коррекционной школы запланировано в конце 2023 года.
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Школы нужны, но в том месте где собираются строить, рядом мечеть, по пятницам там очень много машин. Городским властям нужно как то договориться с местным имамом, чтоб люди машины свои оставляли где то в другом месте, приходили пешком к мечети, к Всевышнему нужно идти на своих двоих, а не Лексусах с крутыми номерами. Здоровье детей нужно беречь, ну а наше доблестное ГИБДД наверно будет «бдить «, чтоб дети нормально учились
На этом месте всегда была школа, пусть так и будет