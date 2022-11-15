В Якутске построят новое здание коррекционной школы №4

В городе Якутске в 143 квартале на улице Пирогова начнется строительство нового здания специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 4 на 180 мест. Соответствующее извещение о начале строительства поступило в Управление госстройжилнадзора РС(Я).

«По проекту в трехэтажном здании общей площадью 4 966,46 кв. метров кроме учебных классов, будут кабинеты медицинской и психологической поддержки детей, игровая продленного дня, столярная и швейная мастерская, столовая на 90 мест, зоны рекреации, актовый зал на 144 мест с эстрадой, артистическая с костюмерной, спортивный зал, тренажерный зал, зал для ЛФК, медицинский блок помещений», — отметил первый заместитель руководителя Управления госстройжилнадзора РС(Я) Влад Пермяков.

Он напомнил, что из-за аварийного состояния здания коррекционная школа №4 была переведена в дополнительное здание школы №25. Непригодное для обучения здание на улице Чайковского,113 снесено.

«В новой школеклассы будут рассчитаны не на 25-30 детей, а на 12 и 6 учащихся. Также планируются кабинеты сенсорный и релаксации, социально-бытовой ориентировки», — добавил Пермяков.

Объект возведут в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «ПроШкола», дочерней компании ВЭБ.РФ. Завершение строительства коррекционной школы запланировано в конце 2023 года.