В Якутске построят две детско-юношеские спортивные школы

ДЮСШ появятся в Строительном и Сайсарском округах.

В Строительном и Сайсарском округах Якутска планируют построить детско-юношеские спортивные школы. Об этом сообщили в понедельник во время общегородской планерки.

Новые ДЮСШ возведут на улицах П. Алексеева и Ильменской. Как сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, началась работа по разработке и утверждению технического задания на проектирование.