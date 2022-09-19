19.09.2022
09:30
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Спорт

В Якутске построят две детско-юношеские спортивные школы

ДЮСШ появятся в Строительном и Сайсарском округах.

В Строительном и Сайсарском округах Якутска планируют построить детско-юношеские спортивные школы. Об этом сообщили в понедельник во время общегородской планерки.

Новые ДЮСШ возведут на улицах П. Алексеева и Ильменской. Как сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, началась работа по разработке и утверждению технического задания на проектирование.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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