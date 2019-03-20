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20 марта 2019, 21:50
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В Якутске построят безопасные и качественные дороги

В этом году в Якутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют и построят порядка 25 километров дорог. В предварительный перечень объектов вошли участки дорог центральной части столицы и пригородных населенных пунктов.

Приоритет при формировании плана работ отдан дорогам, по которым проходят маршруты общественного транспорта и участкам, требующим текущего ремонта. Так, в 2019 году предполагается привести в нормативное состояние более 23 дорожных объектов и построить три мостовых перехода.

 «На сегодня мы работаем над планом по расширению нескольких автомобильных дорог. До 2024 будут расширены улицы по Намскому тракту до микрорайона Марха. Также будет увеличено до четырех полос Объездное шоссе», — рассказал начальник Управления дорог города Якутска Валерий Домотов.

Наряду с этим, специалисты Управления дорог разрабатывают комплексную схему организации дорожного движения, которая позволит просчитать интенсивность транспортных и пешеходных потоков. На основании этих данных настроят работу светофоров на оживленных переходах.

«Даже несколько секунд в светофорной фазе могут значительно изменить дорожную ситуацию. Мы оптимизируем работу светофоров таким образом, чтобы передвигаться по городу было удобно и пешеходам, и пассажирам общественного транспорта, и автомобилистам», — подытожил Домотов.

Также в рамках реализации проекта будут обустроены велосипедные дорожки на следующих участках: улицы Ларионова и Суоруна Омоллоона.

В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» принимают участие 82 региона России, в том числе Республика Саха (Якутия). Общая сумма финансирования в 2019 году – 111,2 млрд рублей.

За шесть лет реализации проекта планируется отремонтировать наиболее востребованные участки региональных трасс, привести в нормативное состояние магистральные дороги городских агломераций, ликвидировать основные очаги аварийности и снизить уровень смертности в ДТП.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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