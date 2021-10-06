В Якутске построили 20 теплых автобусных остановок

В 2021 году на территории городского округа построено 20 новых теплых автобусных остановок. Напомним, поручение строительному блоку Окружной администрации г. Якутска о включении в план установки новых теплых оборудованных автобусных остановок дал глава города Евгений Григорьев в феврале этого года.

Теплые остановки строятся за счет средств, выделенных из республиканского бюджета на исполнение столичных функций.

По информации отдела капитального строительства МКУ «Главстрой», новые теплые автобусные остановки расположены по адресам:

1. ул. Пояркова, остановка «Сельхозтехникум» (в сторону ул. Октябрьская);

2. ул. Лермонтова, остановка «Департамент жилищных отношений» (в сторону города);

3. ул. Воинская, остановка «Воинская» (конечная точка);

4. ул. Можайского, остановка «Сквер Гагарина» (в сторону города);

5. ул. Можайского, остановка «Новопортовская» (в сторону города);

6. ул. Дзержинского, остановка «Спортшкола» (в сторону ул. Богатырева);

7. ул. Хабарова, остановка «Площадь Победы» (в сторону ул. Богдана Чижика);

8. ул. Семена Данилова, остановка «Новинка» (в сторону ул. Петра Алексеева);

9. ул. Мерзлотная, остановка «Институт мерзлотоведения» (конечная точка);

10. ул. Кирова, остановка «Силуэт» (в сторону ул. Пояркова);

11. ул. Курнатовского, остановка «Курнатовского» (в сторону Хатын-Юряхского шоссе);

12. ул. Хабарова, остановка «Алмазэргиэнбанк» (в сторону пл. Победы);

13. ул. Стадухина, остановка «Областная больница» (в сторону ул. Лермонтова);

14. ул. Кулаковского, остановка «Сквер Аммосова» (в сторону пр. Ленина);

15. ул. Кальвица, остановка «Школа №10 (в сторону ул. Дзержинского);

16. ул. 50 лет Советской Армии, остановка «Авиагруппа» (в сторону ул. Богдана Чижика);

17. с. Маган, Маганский тракт, остановка «Аэропорт» (в сторону города);

18. с. Маган, ул. Алымова, остановка «Магазин» (в сторону города);

19. с. Хатассы, ул. Каландаришвили, остановка «Больница» (в сторону города);

20. с. Хатассы, ул. Центральная, остановка «Агрогородок» (конечная точка).

Заказчиком строительства теплых остановок является МКУ «Главстрой». Подрядными организациями теплых остановок выступили ООО «Основа», ИП «Ефремов Афанасий Николаевич» и ИП «Кондратьев Аркадий Константинович». Общая сумма по муниципальным контрактам составляет 32,6 млн рублей. Работы завершены 30 сентября. Эксплуатация теплых остановок передается МУП «ЯПАК».

Как сообщили в МКУ «Главстрой», площадь теплых остановок 36,04 кв. метров (тип 1) и 23,8 кв. метров (тип 2). На всех теплых остановках установлены мониторы, рециркуляторы воздуха, скамейки, пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, урны. Остановки оборудованы розетками для бесплатной зарядки гаджетов, системами видеонаблюдения, инфракрасными обогревателями.

Теплые автобусные остановки, во время эксплуатации, будут открыты ежедневно с 7 утра до 11 вечера без перерыва, на все время движения маршрутных автобусов.