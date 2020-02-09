В Якутске построен «Хогвартс» на республиканской земле?

Странные времена и странные дела…

Жители Якутска, живущие в районе Автовокзала, наверное, видели странный дом-колодец, отдаленно напоминающий сейчас малобюджетную версию школы волшебства и магии.

Этот удивительный комплекс из пустых верхних этажей, лестниц и опаленных стен – стоит словно памятник самому себе.

Тем не менее – это строение живое. Прямо сейчас, почти возле самого края дороги идет полномасштабное строительство.

Редакция «SAKHALIFE.RU» в этом расследовании попыталось раскрыть тайну этого загадочного места.

НАЧАЛО

«Хогвартс» расположен в самом центре города, на тихой улице Ломоносова. Через дорогу от него находится детская площадка, а сзади – автобаза главы Якутии. Соседи, как видим, хорошие.

В начале 2000-х годов «Хогвартса» еще не было – были только гаражи ГСК «Талба». Собственно, адрес «Хогвартса»: ул. Ойунского, 6г свидетельствует как раз об этом. Буква «г» в адресе означает «гараж».

Затем начинается строительство. Это можно проследить по хронике происшествий в Якутске.

В 2005 году, по адресу: ул. Ойунского 6г произошел пожар и деревянные офисные постройки на третьем этаже выгорели дотла.

Отрывок из пресс-релиза 2005 года:

«1 ноября в 23:00 произошел пожар в здании по ул. Ойунского 6 Г, на втором этаже которого находился Центр урегулирования убытков компании «Росгосстрах – Дальний Восток» – «Управление по Республике Саха (Якутия)». Весь третий этаж, где находились магазины и другие офисы, сгорел полностью. Второй этаж пострадал частично».

После пожара, офисные постройки были восстановлены, но в 2010 году здание загорелось вновь. И, словно птица Феникс, офисы восстали из пепла. Хотя до сих пор на его фасаде видны следы пожара десятилетней давности.

С 2013 года, адрес «Ойунского 6г» стал фигурировать в полицейских сводках: https://news.ykt.ru/article/10422

КАРТА

Но самое интересное – это кадастровая карта.

Вот как выглядит данный офисный центр со спутниковой карты:

А вот так офисный центр выглядит на кадастровой карте:

Разница, как говорится, видна налицо.

В кадастровых картах отображен (по неизвестным причинам) только гаражный комплекс, ранее принадлежащий ГСК «Талба». По документам, эти гаражи были построены в 1997 году ГСК «Талба» (Председателем Гаражно-строительного кооператива «Талба» был экс-гендиректор одного крупного акционерного общества Якутии). В 2014 году ГСК «Талба» было ликвидировано и сейчас, формально, эти квадратные метры (гаражного комплекса) бесхозные?

Кадастровый номер общей площади гаражного комплекса был присвоен в 2015 году, когда ГСК «Талба» уже не существовало.

В 2017 году однофамильцем бывшего председателя ГСК «Талба» было создано… снова Гаражно-строительный кооператив «Талба». У нового ГСК «Талба» иной ИНН и юридический адрес. И к старому ГСК «Талба» оно, юридически, отношения не имеет?

Земля, на которой стоит этот гаражный комплекс, принадлежит различным лицам (например, собственником одного земельного участка указана «Российская Федерация»).

И, судя по находящимся в открытом доступе документам мэрии Якутска и кадастра, часть этого единого гаражного комплекса заходит на землю, находящуюся в собственности Республики Саха (Якутия).

Если смотреть по карте из космоса – республиканская земля сейчас полностью застроена.

Также, по документам, этот земельный участок был в пользовании одного республиканского государственного фонда. Но республиканский фонд был давно ликвидирован и сейчас этот земельный участок находится в республиканской собственности со статусом «ранее учтенный».

ОФИСЫ

И так, на кадастровой карте отображены только гаражи ГСК «Талба», но как дело обстоит с офисами?

Офисный комплекс со двором-колодцем сейчас находится на земле, принадлежащей различным физическим лицам (один из них – тезка депутата Ил Тумэн), республике и городу.

Интересно, но этот офисный комплекс не отображается на кадастровых картах. Его можно увидеть глазами, но на кадастровой карте на его месте – пустота. Чудеса.

Офисный комплекс сейчас выглядит единой монолитной конструкцией, который словно средневековый замок несет в себе черты минувших эпох: на первом и втором этаже комплекса выглядывают стены гаражно-строительного кооператива «Талба», а на третьем и четвертом этаже видны следы от пожара десятилетней давности.

РЕАКЦИЯ

Несмотря на то, что офисный комплекс не отображается на кадастровой карте, о его существовании знают (или знали) муниципальные власти. В 2016 и 2017 годах часть офисов входили в список городских «самоволок».

При новой администрации Сарданы Авксентьевой список городских «самоволок» больше не обновлялся.

В список городских «самоволок» входила также офисы, что была расположены на земельном участке, принадлежащем Республике Саха (Якутия).

Также, существует проект будущего размежевания участков под этим офисным комплексом, так как большая его часть находится на городской земле. По удивительному стечению обстоятельств, повторяющие очертания ныне существующих гаражей.

В ДАННЫЙ МОМЕНТ

ПРОЕКТ РАЗМЕЖЕВАНИЯ

В данное время, как говорилось ведется строительство еще одной части этого офисного комплекса – почти у самого края дороги.

Судя по данным мэрии Якутска – строительство дома ведется прямо на участке инженерной сети?

Вот такие дела происходят в Якутске.